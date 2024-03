Beijing Shougang Aktie: Immer langsam!

Die Beijing Shougang wird auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,61 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (3,22 CNH) um -10,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,3 CNH, was einer Abweichung von -2,42 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich aus der Analyse der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität. Dies lässt eine "Gut"-Bewertung zu. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Bei der Untersuchung des Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und des 25-Tage-RSI ergibt sich, dass die Beijing Shougang-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 83,66, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.