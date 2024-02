Beijing Shougang Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Beijing Shougang als Neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 43,33, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 für 25 Tage bei 54,3 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,66 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Shougang derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 3,66 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,35 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,47 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,41 CNH, was einer Abweichung von -1,76 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtrating basierend auf der technischen Analyse liegt also ebenfalls bei "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Beijing Shougang im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -18,21 Prozent erzielt hat, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite mit 4,6 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.