Beijing Shougang Aktie: Es gibt was neues!

Die Beijing Shougang hat in Bezug auf die Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0 beträgt, was einer negativen Differenz von -1,91 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht.

Auch in Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat die Beijing Shougang eine Underperformance gezeigt. In den vergangenen 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von -8,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um -7,68 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Shougang bei einem Wert von 95, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" als neutral betrachtet wird.

Die Stimmung und Einschätzungen rund um die Beijing Shougang auf sozialen Medienplattformen deuten auf eine positive Bewertung hin, da in den vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen über das Unternehmen aufgetreten sind. Trotzdem wurden letztlich neun Schlecht-Signale gegenüber null Gut-Signalen festgestellt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Beijing Shougang bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

