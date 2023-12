Beijing Shiji Information Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Beijing Shiji Information in den sozialen Medien diskutiert. An sieben Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen ebenfalls interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Beijing Shiji Information in diesem Punkt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Shiji Information liegt bei 233, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Beijing Shiji Information eine Performance von -19,77 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 18,35 Prozent, was einer Underperformance von -38,11 Prozent für die Beijing Shiji Information bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,73 Prozent im letzten Jahr, wobei die Beijing Shiji Information 33,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.