Beijing Shiji Information Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Beijing Shiji Information liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um 19,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies bedeutet eine Abweichung von mehr als 33 Prozent. Die mittlere Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 18,89 Prozent, wobei Beijing Shiji Information mit 38,65 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Beijing Shiji Information in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Beijing Shiji Information liegt aktuell bei 85,25 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, da auch hier Beijing Shiji Information mit einem Wert von 73,23 als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Beijing Shiji Information liegt aktuell bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,61 liegt. Aufgrund dieser Differenz von -0,61 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.