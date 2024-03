Beijing Shiji Information Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Beijing Shiji Information hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt von 0,17 Prozent liegt. Unseren Analysten zufolge erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Beijing Shiji Information zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 68,27 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 47,26 Punkten führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Shiji Information bei 11,18 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,61 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -31,93 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -3,3 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Beijing Shiji Information in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,02 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -21,3 Prozent im Vergleich zur "Software"-Branche und von 26,09 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor bedeutet. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.