Beijing Shiji Information Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Beijing Shiji Information-Aktie zeigt sich aus technischer Sicht derzeit eher schwach. Der aktuelle Kurs von 10,15 CNH liegt 23,51 Prozent unter dem GD200 (13,27 CNH), was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 10,81 CNH unter dem Durchschnitt. Dies bedeutet ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -6,11 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Beijing Shiji Information-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Beijing Shiji Information in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab zehn positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist für die Bewertung einer Aktie wichtig. Beijing Shiji Information zeigte dabei interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Sentiment- und Buzz-Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Gesichtspunkte zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Shiji Information einen Wert von 233, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.