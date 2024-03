Beijing Sanyuan Foods Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Sanyuan Foods unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Beijing Sanyuan Foods ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,99 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Sanyuan Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,72 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,13 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Beijing Sanyuan Foods liegt bei 48,72 und der RSI25 bei 51,06, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Beijing Sanyuan Foods-Aktie somit Bewertungen von "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment, fundamentale Kriterien, einfache Charttechnik und den RSI.