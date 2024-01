Beijing Sanyuan Foods Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Bezogen auf die Beijing Sanyuan Foods-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 64, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 65,38 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der RSIs erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Beijing Sanyuan Foods-Aktie ein Durchschnitt von 4,87 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs von 4,45 CNH am vergangenen Handelstag weist einen Unterschied von -8,62 Prozent auf, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 4,64 CNH, was einem Unterschied von -4,09 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse spiegelt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42,03 wider, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für Beijing Sanyuan Foods wird in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung ergab jedoch auch 7 "Schlecht"-Signale, wodurch eine "Schlecht"-Empfehlung für die Messung der Anleger-Stimmung abgeleitet wird.