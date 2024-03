Beijing Sanyuan Foods Aktie: Einfach unglaublich

Die Beijing Sanyuan Foods-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 4,74 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,11 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -13,29 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,19 CNH ergibt eine Abweichung von -1,91 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,99 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält, da sie weder unterbewertet noch überbewertet scheint.

Ein Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass die Beijing Sanyuan Foods-Aktie gegenüber der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" eine Rendite von -25,65 Prozent erzielt hat, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -22,29 Prozent zeigt sich eine deutliche Unterperformance von 3,37 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijing Sanyuan Foods-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis des Sentiments und des Buzz.