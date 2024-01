Beijing Sanyuan Foods Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Beijing Sanyuan Foods-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (62,4) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Beijing Sanyuan Foods basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Beijing Sanyuan Foods ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42,03 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat die Beijing Sanyuan Foods-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,52 Prozent erzielt, was 1,75 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Branchenvergleich der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite -10,59 Prozent, wobei Beijing Sanyuan Foods aktuell 1,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Abschließend betrachtet schüttet Beijing Sanyuan Foods im Vergleich zur Branche Nahrungsmittel eine Dividendenrendite von 0,18 % aus, was 1,52 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.