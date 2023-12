Beijing SPC Environment Protection Tech Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Beijing Spc Environment Protection Tech als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beijing Spc Environment Protection Tech-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,22, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Beijing Spc Environment Protection Tech ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Beijing Spc Environment Protection Tech daher eine "Neutral"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Spc Environment Protection Tech beläuft sich auf 5,47 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,95 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,51 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 5,13 CNH, was die Aktie mit -3,51 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Spc Environment Protection Tech liegt bei einem Wert von 19. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Beijing Spc Environment Protection Tech damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.