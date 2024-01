Beijing SPC Environment Protection Tech Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Beijing Spc Environment Protection Tech schüttet derzeit nur geringfügig höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,51 Prozentpunkte (2,02 % gegenüber 1,51 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Spc Environment Protection Tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,43 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (4,95 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -8,84 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 5,11 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-3,13 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Beijing Spc Environment Protection Tech zeigt sich insgesamt positiv, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Beijing Spc Environment Protection Tech in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,34 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,13 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,47 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 1 Prozent im letzten Jahr, wobei die Aktie 10,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.