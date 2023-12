Beijing SL Pharmaceutical Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Beijing Sl Pharmaceutical wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,01 CNH, was einer Überperformance von +7,09 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs (10,72 CNH) entspricht. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 11,97 CNH, was einer Abweichung von -10,44 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche konnte die Beijing Sl Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +48,31 Prozent verzeichnen, während der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -1,94 Prozent erzielte. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Beijing Sl Pharmaceutical weisen auf eine erhöhte Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt auf "Schlecht" hinausläuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,61 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".