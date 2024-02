Beijing SL Pharmaceutical Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Beijing Sl Pharmaceutical liegt das aktuelle KGV bei 27, während vergleichbare Unternehmen in der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Sl Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,08 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,02 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Beijing Sl Pharmaceutical verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Aktie auf 7-Tage-Basis, während auf 25-Tage-Basis ein neutrales Rating resultiert. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein positives Rating für Beijing Sl Pharmaceutical.