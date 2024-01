Beijing SL Pharmaceutical Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Beijing Sl Pharmaceutical beträgt das aktuelle KGV 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Beijing Sl Pharmaceutical weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Beijing Sl Pharmaceutical. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Beijing Sl Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Beijing Sl Pharmaceutical-Aktie beträgt aktuell 65, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 69,58 eine neutrale Positionierung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Beijing Sl Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von -4,95 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,81 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.