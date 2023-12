Beijing SJ Environmental Protection, New Material tut es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment für Beijing Haixin Energy hat sich in den letzten zwei Wochen deutlich verschlechtert, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Während an fünf Tagen überwogen positive Themen, dominierte an neun Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führte.

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität der letzten Woche zeigen ebenfalls eine zunehmend negative Stimmungslage der Anleger. Obwohl das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit als üblich erhielt, wird die Aktie aufgrund der negativen Stimmungslage insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Haixin Energy-Aktie steht bei 90, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 58,96, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Beijing Haixin Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,29 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -4,02 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsleistung der "Chemikalien"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -8,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.