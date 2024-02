Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Beijing Haixin Energy beträgt das aktuelle KGV 56. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beijing Haixin Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 60,23 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Beijing Haixin Energy überkauft und erhält daher für diesen Punkt unserer Analyse die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Beijing Haixin Energy mit -29,28 Prozent Entfernung vom GD200 (3,45 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 3,19 CNH einen Abstand von -23,51 Prozent auf und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses.

Bezüglich des Branchenvergleichs Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,29 Prozent erzielt, was 12,39 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt Beijing Haixin Energy aktuell 12,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

