Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Beijing Haixin Energy zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" und "Chemikalien". Mit einer Rendite von -15,51 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -7,04 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen deutlich darunter. Dies führt zu einem negativen Rating in Bezug auf die Performance.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Haixin Energy mit 56,7 ähnlich dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Beijing Haixin Energy mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf Dividenden ein unrentables Investment darstellt, was zu einer negativen Bewertung führt.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme an negativen Kommentaren über Beijing Haixin Energy, was zu einem schlechten Rating führt. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Aktien ein neutrales Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für die Aktie von Beijing Haixin Energy aufgrund ihrer Performance, fundamentaler Kriterien, Dividendenrendite und dem Sentiment in den sozialen Medien.