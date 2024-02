Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den vergangenen zwei Wochen gab es besonders negative Diskussionen über Beijing Haixin Energy. An vier Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Folglich erhält Beijing Haixin Energy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Haixin Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 3,47 CNH. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,24 CNH ergibt sich eine Abweichung von -35,45 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir auch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der 3,27 CNH beträgt. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -31,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Das Unternehmen erhält insgesamt also ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Beijing Haixin Energy zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -12,29 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") 9,31 Prozent über dem Durchschnitt (-21,59 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt ebenfalls -21,59 Prozent, wobei Beijing Haixin Energy aktuell 9,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.