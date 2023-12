Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Beijing Haixin Energy intensiv diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Beijing Haixin Energy, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Neben Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Beijing Haixin Energy in diesem Kontext analysiert. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beijing Haixin Energy zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Beijing Haixin Energy eine Performance von -15,51 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -7,59 Prozent, da ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt nur um -7,92 Prozent gefallen sind. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -7,92 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beijing Haixin Energy-Aktie mit -0,55 Prozent Entfernung vom GD200 (3,65 CNH) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,53 CNH auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +2,83 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Beijing Haixin Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.