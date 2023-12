Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Haixin Energy beträgt 56, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Beijing Haixin Energy diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, weshalb die Aktie heute positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 48,91 eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite von Beijing Haixin Energy beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,91 Prozentpunkten bedeutet. Die niedrigeren Dividenden führen zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.