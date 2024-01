Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Beijing Haixin Energy in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen konzentriert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Beijing Haixin Energy mit einer Rendite von -12,29 Prozent um mehr als 5 Prozent darunter liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,19 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Beijing Haixin Energy mit 5,09 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Haixin Energy liegt bei 56, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Beijing Haixin Energy mit 0 Prozent 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent auf. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.