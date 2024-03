Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Viel Lärm um nichts!

Das Unternehmen Beijing Haixin Energy wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56,7, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie aktuell weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Beijing Haixin Energy eine Rendite von -35,49 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit -20,82 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Beijing Haixin Energy liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Beijing Haixin Energy derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 2%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Basierend auf diesen verschiedenen Kriterien erhält die Beijing Haixin Energy-Aktie insgesamt gemischte Bewertungen und wird aktuell als neutral eingestuft.

