Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von Beijing Haixin Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" einer Unterperformance von 12,18 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -23,31 Prozent, und Beijing Haixin Energy liegt aktuell 12,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Beijing Haixin Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,04 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Die technische Analyse der Beijing Haixin Energy-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 2,55 CNH gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,36 CNH) um 24,11 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,88 CNH) weist eine Abweichung von 11,46 Prozent auf. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf Basis der charttechnischen Entwicklung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Beijing Haixin Energy liegt bei 38,1 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 58,99 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Beijing Haixin Energy-Aktie als "Schlecht" aufgrund der Rendite, der Dividendenrendite und der technischen Analyse, während der RSI eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

