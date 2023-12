Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Beijing Haixin Energy ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 62,07, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und gibt Aufschluss über die Stimmung bezüglich einer Aktie. In Bezug auf Beijing Haixin Energy wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings überwogen die negativen Themen in den Diskussionen der letzten Tage, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Beijing Haixin Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Chemikalien. Der Unterschied beträgt 1,92 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Beijing Haixin Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 3,63 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 3,51 CNH führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Neutral" führt.