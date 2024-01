Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Interessante Aussichten?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger, weshalb wir diesen Punkt als "Neutral" bewerten. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Haixin Energy 56, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in jüngster Zeit verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Haixin Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,59 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,32 CNH lag, was einer Abweichung von -7,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,55 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Beijing Haixin Energy also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.