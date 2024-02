Beijing SJ Environmental Protection, New Material Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Bei Beijing Haixin Energy ist in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung eine unterdurchschnittliche Aktivität zu beobachten. Dies weist auf eine "Schlecht"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Beijing Haixin Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,31 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis wird Beijing Haixin Energy jedoch als "Schlecht" bewertet, da sie überkauft ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Beijing Haixin Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,29 Prozent erzielt, was 12,39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.