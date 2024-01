Beijing Philisense Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Beijing Philisense-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 72,79, was darauf hinweist, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Beijing Philisense.

In puncto Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Philisense derzeit bei 383,81, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum merkliche Änderungen aufweist. Somit erhält Beijing Philisense insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Philisense derzeit bei 4,1 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,83 CNH liegt, was einem Abstand von -6,59 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -10,93 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".