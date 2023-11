Beijing Philisense Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Beijing Philisense schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen aus. Die Differenz beträgt 0,6 Prozentpunkte (0 % gegenüber 0,6 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Beijing Philisense-Aktie beträgt derzeit 4,09 CNH, was 6,85 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 4,37 CNH liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,19 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 4,37 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Beijing Philisense auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Philisense-Aktie hat einen Wert von 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 47,83, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Beijing Philisense.

Bezüglich der Fundamentalanalyse weist die Beijing Philisense mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 383,81 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.