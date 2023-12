Beijing Philisense Aktie: Alles unter Kontrolle?

Beijing Philisense wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen zu diesem Wert festgestellt hat. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "Gut" einzustufen.

Die Dividendenrendite von Beijing Philisense beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von unserer Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs von Beijing Philisense bei 4,11 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,13 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4,33 CNH, was einer Distanz von -4,62 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Philisense liegt bei 383, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "IT-Dienstleistungen"-Branche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird Beijing Philisense daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.