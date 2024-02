Beijing Ourpalm Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Ourpalm liegt der RSI bei 27,75, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 50,89 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" für Ourpalm.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ourpalm ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Anlegerstimmung im letzten Monat verbessert hat, was mit "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für Ourpalm.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,39 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,15 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,17 CNH, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält Ourpalm somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.