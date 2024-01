Beijing Ourpalm Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Aktie der Ourpalm wird derzeit aufgrund technischer Analysen als "Schlecht" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 5,06 CNH liegt 6,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie mit einer Distanz von -5,77 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Die charttechnische Einschätzung für beide Zeiträume fällt demnach negativ aus.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an zehn Tagen, während an zwei Tagen überwiegend Negatives thematisiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ourpalm diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was sich insgesamt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments zusammenfasst.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ourpalm. Die Redaktion bewertet dies als "Neutral". Es wurde jedoch festgestellt, dass über Ourpalm mehr diskutiert wurde als normal, und die Aufmerksamkeit der Anleger steigt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) der Ourpalm liegt derzeit bei 56,99, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.