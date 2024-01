Beijing Ourpalm Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Ourpalm liegt bei 74,39, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 48, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Ourpalm eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf und wird daher als neutral eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich für dieses Kriterium eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ourpalm-Aktie um -3,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine Abweichung von -2,46 Prozent auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die technische Analyse daher ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Ourpalm in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Auch die überwiegend negativen Themen rund um den Wert in den letzten Tagen führen zu einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung und einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung in Bezug auf den RSI, eine positive Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz, eine neutrale Einschätzung gemäß der technischen Analyse und eine insgesamt negative Anleger-Stimmung.