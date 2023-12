Beijing Origin Water Incorporation Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "CITIC RESOURCES":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Beijing Originwater gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt dabei als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Beijing Originwater liegt bei 67,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 62,5 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In puncto Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Originwater mit 16,64 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Bei einem aktuellen Kurs von 4,95 CNH liegt die Beijing Originwater inzwischen um -1,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -6,78 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" für beide Zeiträume führt, jedoch als "Schlecht" für den 200-Tage-Zeitraum.

