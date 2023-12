Beijing Origin Water Incorporation Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Beijing Originwater von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen jedoch vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei hat Beijing Originwater bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung interessante Ausprägungen gezeigt. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Originwater-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 5,31 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,98 CNH somit um -6,21 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 5,06 CNH, was einer Abweichung von nur -1,58 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Beijing Originwater-Aktie.

Beijing Originwater schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, mit einer Differenz von 0,81 Prozentpunkten (0,59 % gegenüber 1,4 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".