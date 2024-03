Beijing Origin Water Incorporation Aktie: Anleger aufgepasst!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Beijing Originwater eine Rendite von 0,75 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 19,24 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt bei -21,77 Prozent, während Beijing Originwater aktuell 22,52 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,2 CNH für den Schlusskurs der Beijing Originwater-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,06 CNH, was einem Unterschied von -2,69 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Betrachtung erhält die Aktie auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Aktie von Beijing Originwater liegt derzeit bei 0,6 %, was einen geringeren Ertrag von 0,95 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt daher ein "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Beijing Originwater-Aktie damit ein insgesamt positives Rating.