Beijing Oriental Yuhong Waterproof Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Beijing Oriental Yuhong Waterproof-Aktie zeigt laut der technischen Analyse gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 17,26 CNH liegt 29,72 Prozent unter dem GD200 und wird daher als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 17,83 CNH, was einem Abstand von -3,2 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Kombination des GD200 und des GD50 ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Beijing Oriental Yuhong Waterproof-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,15 Prozent erzielt, was 27,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Oriental Yuhong Waterproof liegt mit einem Wert von 15 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Baumaterialien". Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über die Beijing Oriental Yuhong Waterproof beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigt eine negative Tendenz, und die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie der Beijing Oriental Yuhong Waterproof aufgrund der technischen Analyse, der Branchenvergleich des Aktienkurses, der fundamentalen Bewertung und des Sentiments in den sozialen Medien insgesamt als "Schlecht" bewertet.