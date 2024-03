Beijing Oriental Yuhong Waterproof Aktie: Lieber erstmal halten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick günstig ist. Im Falle von Beijing Oriental Yuhong Waterproof liegt das KGV bei 15,37, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut einer Analyse von sozialen Plattformen zeigen die Kommentare und Befunde zu Beijing Oriental Yuhong Waterproof überwiegend positive Tendenzen. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu der Aktie diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse der Beijing Oriental Yuhong Waterproof-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs um -27,22 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Beijing Oriental Yuhong Waterproof derzeit einen niedrigeren Wert (0,59 Prozent) im Vergleich zum Branchendurchschnitt (2,04 Prozent) auf. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Beijing Oriental Yuhong Waterproof also eine neutrale bis negative Bewertung aufgrund der fundamentalen, Anleger- und technischen Analyse sowie der Dividendenrendite.