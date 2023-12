Beijing Oriental Yuhong Waterproof Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Oriental Yuhong Waterproof liegt bei 17,36, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, während das Unternehmen auch zunehmende Aufmerksamkeit erhielt. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0,52 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft. In Bezug auf die Stimmung der Anleger ergab die Analyse von sozialen Plattformen, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als neutral eingestuft.