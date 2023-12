Beijing Oriental Yuhong Waterproof Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Beijing Oriental Yuhong Waterproof: Aktienanalyse und Bewertung

Der Aktienkurs von Beijing Oriental Yuhong Waterproof verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -44,09 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesamtperformance der "Baumaterialien"-Branche in den letzten 12 Monaten belief sich auf -8,2 Prozent, wobei Beijing Oriental Yuhong Waterproof mit 35,88 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Betrachten wir nun den Relative Strength Index (RSI), mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Beijing Oriental Yuhong Waterproof-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 42, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,81 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Oriental Yuhong Waterproof mit einem Wert von 17,36 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Dividendenausschüttung fällt auf, dass Beijing Oriental Yuhong Waterproof niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,4 Prozentpunkte (0,52 % gegenüber 1,92 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Faktoren auf ein uneinheitliches Bild der Beijing Oriental Yuhong Waterproof-Aktie schließen, wobei das Gesamtrating neutral ausfällt.