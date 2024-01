Beijing Oriental Yuhong Waterproof Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Oriental Yuhong Waterproof liegt bei 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Baumaterialien-Branche einem durchschnittlichen Wert entspricht. Die Aktie wird daher als "neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion und Interaktion in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vor allem positive Themen erkennbar, was dazu führt, dass die Aktie heute ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Beijing Oriental Yuhong Waterproof um 31,37 Prozent niedriger als der GD200 (Gleitender Durchschnitt über 200 Tage), was als negatives Signal betrachtet wird. Ebenso liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 14,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als negativ bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Allerdings ist die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI als überkauft einzustufen.

Insgesamt erhält Beijing Oriental Yuhong Waterproof daher eine "neutral" bis "schlecht" Bewertung in Bezug auf fundamentale, Anleger- und technische Indikatoren.