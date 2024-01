Beijing Oriental Jicheng Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An zwölf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Beijing Oriental Jicheng gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Beijing Oriental Jicheng-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Beijing Oriental Jicheng-Aktie liegt bei 4,55, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 32,07, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Oriental Jicheng-Aktie derzeit bei 28,73 CNH verläuft. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 33,51 CNH liegt und damit einen Abstand von +16,64 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 27,11 CNH ergibt sich eine Differenz von +23,61 Prozent und somit ein "Gut"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher ebenfalls "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Beijing Oriental Jicheng in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Beijing Oriental Jicheng als "Gut"-Wert bewertet.