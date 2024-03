Beijing Oriental Jicheng Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Oriental Jicheng liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Elektronische Geräte und Komponenten" als durchschnittlich angesehen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Beijing Oriental Jicheng mit 0,29 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,25 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Aktien wird durch die Analyse langfristiger Stimmungsbilder unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Beijing Oriental Jicheng zeigt mittlere Aktivität und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Beijing Oriental Jicheng eine Performance von -25,54 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -12,29 Prozent eine Unterperformance von -13,24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance mit -16,48 Prozent um 9,06 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.