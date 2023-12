Beijing Oriental Jicheng Aktie: In Lauerstellung

Die Beijing Oriental Jicheng-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer Sicht. Der aktuelle Kurs liegt 6,61 Prozent unter dem GD200, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Allerdings weist der GD50 einen Kurs an, der ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand zum Kurs positiv ist. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine geringe Diskussionsintensität, was als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Oriental Jicheng beträgt 10, was im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Beijing Oriental Jicheng-Aktie in der Informationstechnologie-Branche um mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.