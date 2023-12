Beijing Oriental Jicheng Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator in der Bewertung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von Beijing Oriental Jicheng in den sozialen Medien intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich jedoch in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Beijing Oriental Jicheng befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,98, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der genaue Abstand bei 0 Prozent. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beijing Oriental Jicheng-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Rating für die RSIs der Beijing Oriental Jicheng-Aktie vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beijing Oriental Jicheng-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren sowohl eine "Schlecht"- als auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet wird, während die fundamentale Analyse ein "Neutral"-Rating ergibt. Die Analyse der RSIs führt zu einem "Schlecht"-Rating, während die technische Analyse sowohl "Schlecht" als auch "Neutral"-Bewertungen liefert.