Beijing Orient Landscape and Environment Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Aktienkurs von Beijing Orient Landscape & Environment hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -16,43 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauwesen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,66 Prozent, wobei Beijing Orient Landscape & Environment um 1,77 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Orient Landscape & Environment mit 10,49 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Beijing Orient Landscape & Environment. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Orient Landscape & Environment-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

