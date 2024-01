Beijing Orient Landscape and Environment Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Beijing Orient Landscape & Environment wird hinsichtlich des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI25 von 66,15 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Aktie von Beijing Orient Landscape & Environment unter die Lupe genommen. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung lassen auf eine starke Aktivität schließen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, wodurch die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 zeigt, dass Beijing Orient Landscape & Environment aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Insgesamt wird die Stimmung rund um Beijing Orient Landscape & Environment als "Gut" bewertet.