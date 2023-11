Beijing Orient Landscape and Environment Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Beijing Orient Landscape & Environment. Es gab keine signifikante Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde über Beijing Orient Landscape & Environment deutlich mehr als üblich diskutiert, was zu einem Anstieg der Aufmerksamkeit führte. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen waren die Diskussionen über Beijing Orient Landscape & Environment überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehten sich die Diskussionen hauptsächlich um negative Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Beijing Orient Landscape & Environment derzeit als "Neutral" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 2,15 CNH liegt, während der Kurs der Aktie (2,08 CNH) um -3,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage ergaben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 2,34 CNH, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Beijing Orient Landscape & Environment beträgt das aktuelle KGV 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.