Beijing Orient Landscape and Environment Aktie: Chancenlos!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen, abhängig von der Intensität der Diskussionen und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Im Fall von Beijing Orient Landscape & Environment wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Aktienperformance der letzten 12 Monate hat Beijing Orient Landscape & Environment eine Outperformance von +12,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie 11,41 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie von Beijing Orient Landscape & Environment einen Wert von 78,33 für den RSI7 und 66,89 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Beijing Orient Landscape & Environment 10, während vergleichbare Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine eher neutrale Bewertung für Beijing Orient Landscape & Environment in Bezug auf Stimmung, Branchenvergleich, Relative Strength-Index und fundamentale Kennzahlen.